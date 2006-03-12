Доменико Кришито: «Я потрясен. Навсегда запомню Астори с улыбкой на лице!»

Игроки отреагировали на смерть защитника «Фиорентины» Давиде Астори.

31-летний футболист неожиданно скончался в преддверии матча с «Удинезе». В связи со случившимся серия А отменила все сегодняшние игры.

«Я потрясен этой ужасной новостью. Навсегда запомню тебя с такой улыбкой! Покойся с миром», – написал защитник , опубликовав фото улыбавшегося Астори.

«Все еще не могу поверить в это. Мыслями я с его семьей», – выразил соболезнования хавбек .

Скончался 31-летний капитан «Фиорентины» Астори. Матч с «Удинезе» отменен