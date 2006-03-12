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    Доменико Кришито: «Я потрясен. Навсегда запомню Астори с улыбкой на лице!»

    Теги Зенит Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия происшествия Доменико Кришито фото Давиде Астори Леандро Паредес

    Игроки «Зенита» отреагировали на смерть защитника «Фиорентины» Давиде Астори.

    31-летний футболист неожиданно скончался в преддверии матча с «Удинезе». В связи со случившимся серия А отменила все сегодняшние игры.

    «Я потрясен этой ужасной новостью. Навсегда запомню тебя с такой улыбкой! Покойся с миром», – написал защитник Доменико Кришито, опубликовав фото улыбавшегося Астори.

    «Все еще не могу поверить в это. Мыслями я с его семьей», – выразил соболезнования хавбек Леандро Паредес.

     

    Sconvolto da questa terribile notizia , ti ricorderò per sempre così, col sorriso ! RIP

    Публикация от Domenico criscito (@domenicocriscito8691)

    Скончался 31-летний капитан «Фиорентины» Астори. Матч с «Удинезе» отменен

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