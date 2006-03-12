В Италии перенесли все матчи из-за смерти Астори, включая миланское дерби

Все сегодняшние матчи серии А отложены.

Причина переноса игр – смерть 31-летнего защитника «Фиорентины» Давиде Астори.

Сегодня должны были состояться матчи «Дженоа» – «Кальяри», «Аталанта» – «Сампдория», «Беневенто» – «Верона», «Торино» – «Кротоне», «Удинезе» – «Фиорентина», «Кьево» – «Сассуоло» и дерби «Милан» – «Интер».

«Мы потрясены трагической новостью. Вся серия А поддерживает семью Давиде Астори и «Фиорентину», – сказано в опубликованном лигой сообщении.

Скончался 31-летний капитан «Фиорентины» Астори. Матч с «Удинезе» отменен