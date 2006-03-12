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    В Италии перенесли все матчи из-за смерти Астори, включая миланское дерби

    Теги Интер Милан Кьево Удинезе Сампдория Кальяри Аталанта Торино Фиорентина серия А Италия происшествия Дженоа Верона Кротоне Давиде Астори Сассуоло Беневенто

    Все сегодняшние матчи серии А отложены.

    Причина переноса игр – смерть 31-летнего защитника «Фиорентины» Давиде Астори.

    Сегодня должны были состояться матчи «Дженоа» – «Кальяри», «Аталанта» – «Сампдория», «Беневенто» – «Верона», «Торино» – «Кротоне», «Удинезе» – «Фиорентина», «Кьево» – «Сассуоло» и дерби «Милан» – «Интер».

    «Мы потрясены трагической новостью. Вся серия А поддерживает семью Давиде Астори и «Фиорентину», – сказано в опубликованном лигой сообщении.

    Скончался 31-летний капитан «Фиорентины» Астори. Матч с «Удинезе» отменен

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