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    Скончался 31-летний капитан «Фиорентины» Астори

    Теги Рома Милан Удинезе Кальяри Фиорентина сборная Италии серия А Италия происшествия Давиде Астори

    Капитан «Фиорентины» Давиде Астори ушел из жизни в возрасте 31 года.

    Тосканская команда сейчас находится в Удине, где должен был состояться матч 27-го тура серии А с «Удинезе».

    Астори был найден мертвым в гостиничном номере. Игра с «Удинезе» была перенесена. Позже лига отменила все воскресные матчи.

    Вероятно, Астори ушел из жизни во сне. У него осталась дочь, ей два года.

    Футболист был воспитанником «Милана». По ходу карьеры он выступал за «Кальяри», «Рому» и «Фиорентину». На счету защитника 14 матчей в составе сборной Италии.

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