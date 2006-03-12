Скончался 31-летний капитан «Фиорентины» Астори

Капитан «Фиорентины» ушел из жизни в возрасте 31 года.

Тосканская команда сейчас находится в Удине, где должен был состояться матч 27-го тура серии А с .

Астори был найден мертвым в гостиничном номере. Игра с была перенесена. Позже лига отменила все воскресные матчи.

Вероятно, Астори ушел из жизни во сне. У него осталась дочь, ей два года.

Футболист был воспитанником . По ходу карьеры он выступал за «Кальяри», «Рому» и «Фиорентину». На счету защитника 14 матчей в составе сборной Италии.