Скончался 31-летний капитан «Фиорентины» Астори

Капитан «Фиорентины» Давиде Астори ушел из жизни в возрасте 31 года.
Тосканская команда сейчас находится в Удине, где должен был состояться матч 27-го тура серии А с «Удинезе».
Астори был найден мертвым в гостиничном номере. Игра с «Удинезе» была перенесена. Позже лига отменила все воскресные матчи.
Вероятно, Астори ушел из жизни во сне. У него осталась дочь, ей два года.
Футболист был воспитанником «Милана». По ходу карьеры он выступал за «Кальяри», «Рому» и «Фиорентину». На счету защитника 14 матчей в составе сборной Италии.