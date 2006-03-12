«Фиорентина» назвала причиной смерти Астори «внезапную болезнь»

опубликовала заявление по поводу смерти защитника .

Футболист ушел из жизни в возрасте 31 года в преддверии матча с «Удинезе». Игра в связи с этим была перенесена. Вероятно, защитник скончался во сне.

«Фиорентина» вынуждена с глубоким потрясением сообщить, что ушел из жизни капитан команды Давиде Астори, скончавшись от внезапной болезни.

Просим всех проявить сочувствие в связи с ужасающим и деликатным характером ситуации, а также из уважения к семье умершего», – сказано в сообщении.

Скончался 31-летний капитан «Фиорентины» Астори. Матч с «Удинезе» отменен