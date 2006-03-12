Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    «Фиорентина» назвала причиной смерти Астори «внезапную болезнь»

    Теги Фиорентина серия А Италия происшествия Давиде Астори

    «Фиорентина» опубликовала заявление по поводу смерти защитника Давиде Астори.

    Футболист ушел из жизни в возрасте 31 года в преддверии матча с «Удинезе». Игра в связи с этим была перенесена. Вероятно, защитник скончался во сне.

    «Фиорентина» вынуждена с глубоким потрясением сообщить, что ушел из жизни капитан команды Давиде Астори, скончавшись от внезапной болезни.

    Просим всех проявить сочувствие в связи с ужасающим и деликатным характером ситуации, а также из уважения к семье умершего», – сказано в сообщении.

    Скончался 31-летний капитан «Фиорентины» Астори. Матч с «Удинезе» отменен

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться