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    «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» – 0:0

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия

    В матче 21-го тура премьер-лиги «Локомотив» на «РЖД Арене» принимал «Спартак» (0:0).

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Локомотив – Спартак 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    4 марта, 16.30, «стадион Локомотив»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    ЛокомотивГильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Коломейцев, Денисов, Миранчук, Миранчук, Фернандеш, Эдер (Тарасов, 90).
    СпартакСелихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо (Ананидзе, 78), Глушаков, Зобнин, Самедов (Мельгарехо, 65), Промес, Луис Адриано.
    Предупреждения:
    Ещенко (22), Максимович (25), Фернандеш (40), Зобнин (70), Комбаров (76), Кутепов (81).

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