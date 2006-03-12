«Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» – 0:0

В матче 21-го тура премьер-лиги «Локомотив» на «РЖД Арене» принимал «Спартак» (0:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 4 марта, 16.30, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Коломейцев, Денисов, Миранчук, Миранчук, Фернандеш, Эдер (Тарасов, 90).
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Спартак –
Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо (Ананидзе, 78), Глушаков, Зобнин, Самедов (Мельгарехо, 65), Промес, Луис Адриано.
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