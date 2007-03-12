Массимо Каррера: «Прошлый матч решило удаление Самедова, но «Локомотив» заслужил победу»

Главный тренер Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России с .

– У «Спартака» 44 явных голевых момента и забит 21 гол. Это больше, чем у других команд. Но процент реализации моментов седьмой в лиге. Что об этом думаете?

– Надо забивать. Проблемы здесь нет. Игрок не попадает в створ или вратарь делает сэйв. Если бы знать что и почему… Важно иметь голевые шансы.

– Первый матч «Спартак» «Локомотиву» (3:4) проиграл. В чем железнодорожники превзошли вас или все решило удаление Самедова?

– Тот матч решила красная карточка Самедова. Мы вели 2:0. «Локомотив» показал себя сильной командой, забил четыре мяча. И, несмотря на удаление Самедова, соперник заслужил победу.

– Максимович должен был дебютировать с «Крыльями Советов». Он выйдет с «Локомотивом»?

– Да. У меня осталось два центральных защитника.

– Вы определились с голкипером?

– Да. Завтра все узнаете, – сказал Каррера.