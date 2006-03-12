Форвард Криштиану Роналду продлил свою результативную серию.

В субботу нападающий сделал дубль в матче с «Хетафе» (3:1). Роналду забил 10 голов в последних 5 матчах, в которых участвовал.

Стоит отметить, что Криштиану в последнее время выходит на поле не во всех играх . Он пропустил матч с «Леганесом» (3:1), прошедший 21 февраля, и встречу с «Эспаньолом» (0:1), состоявшуюся 27 февраля.

В последних 5 играх со своим участием нападающий также сделал 2 результативные передачи.

Статистику 33-летнего португальца можно посмотреть здесь.