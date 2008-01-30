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    Станислав Черчесов: «На ЧМ-2018 нам надо обязательно выходить из группы и делать дальнейшие шаги»

    Теги Федор Смолов Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная России ЧМ-2018 Краснодар Мохамед Салах

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации форварда «Краснодара» Федора Смолова и озвучил задачу на ЧМ-2018.

    О Смолове

    «Я верю в своих футболистов. Я с Федором разговаривал на определенные темы, он знает мое мнение.

    Я думаю, что он останется в «Краснодаре» и будет там играть и проявлять себя, чтобы сыграть на чемпионате мира. Но это не значит, что информация приходит к нему, ему самому принимать решение».

    О ЧМ-2018

    «Главного египтянина (Мохаммеда Салаха – прим. Sports.ru) мы знаем, я недавно смотрел на него. Изучаем всех соперников, очень хорошо, что сейчас ажиотаж вокруг группы спал, мы реально стали относиться к соперникам.

    Нам надо выходить обязательно из группы и делать дальнейшие шаги. Мы хотим быть достойными хозяевами.

    Нам надо сделать конкурентоспособную команду, мы видим определенный прогресс, смену поколений. Мы – хозяева турнира и должны играть по-хозяйски. Не изучив соперника, нельзя себя причислять ни к фаворитам, ни к аутсайдерам.

    Все соперники тоже решают свои задачи, я слышал, что аравийцы каждый месяц по одной неделе собираются».

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