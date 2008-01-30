Станислав Черчесов: «На ЧМ-2018 нам надо обязательно выходить из группы и делать дальнейшие шаги»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации форварда Федора Смолова и озвучил задачу на ЧМ-2018.

О Смолове

«Я верю в своих футболистов. Я с Федором разговаривал на определенные темы, он знает мое мнение.

Я думаю, что он останется в «Краснодаре» и будет там играть и проявлять себя, чтобы сыграть на чемпионате мира. Но это не значит, что информация приходит к нему, ему самому принимать решение».

О ЧМ-2018

«Главного египтянина (Мохаммеда Салаха – прим. Sports.ru) мы знаем, я недавно смотрел на него. Изучаем всех соперников, очень хорошо, что сейчас ажиотаж вокруг группы спал, мы реально стали относиться к соперникам.

Нам надо выходить обязательно из группы и делать дальнейшие шаги. Мы хотим быть достойными хозяевами.

Нам надо сделать конкурентоспособную команду, мы видим определенный прогресс, смену поколений. Мы – хозяева турнира и должны играть по-хозяйски. Не изучив соперника, нельзя себя причислять ни к фаворитам, ни к аутсайдерам.

Все соперники тоже решают свои задачи, я слышал, что аравийцы каждый месяц по одной неделе собираются».