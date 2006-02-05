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    «Зенит» и «Краснодар» не могут согласовать условия аренды Шатова

    Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Олег Шатов Краснодар

    «Зенит» и «Краснодар» продолжают вести переговоры о трансфере полузащитника Олега Шатова.

    В понедельник состоится очередной раунд переговоров между клубами. Питерцы и краснодарцы договариваются об аренде Шатова с последующим выкупом.

    «Зенит» и «Краснодар» не могут согласовать сумму выкупа прав на хавбека сборной России. Питерский клуб хочет, чтобы она составляла 8,5 миллионов евро, краснодарцы – 5 млн евро. Вероятность того, что стороны найдут общий язык, достаточно велика.

    Статистику выступлений Шатова вы можете посмотреть здесь.

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