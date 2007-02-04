Юрген Клопп: «Решения лайнсмена очень сильно повлияли на исход встречи»

Главный тренер Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча премьер-лиги против (2:2).

«Два очень хороших клуба отчаянно хотели победить в сегодняшнем матче. Решения лайнсмена очень сильно повлияли на исход встречи. Нам остается только смириться с результатом, вот и все.

Объяснил ли Мосс свои решения? Мне даже нельзя заходить в судейскую в течение полутора часов после матча. Там был очевидный офсайд, просто невероятно, я не знаю, что они обсуждали.

Ван Дейк коснулся Ламелы, но мы все отлично понимаем, что аргентинец ждал этого касания. Все видели, что в первом тайме было достаточно жестких моментов, в которых не фиксировалось никаких нарушений правил. Судья решил установить такой уровень дозволенного сегодня, но потом тот эпизод на последней минуте матча.

Сегодня у «Ливерпуля» было много замечательных моментов, мы создали много шансов, чтобы забить, но команда могла защищаться лучше.

Но возможно ли контролировать матч против «Тоттенхэма» все 90 минут? Не думаю, это сильный соперник.

Мне сложно смириться со всеми судейскими решениями сегодня», – сказал Клопп.