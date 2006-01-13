Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Лестер», «Тоттенхэм» – «Эвертон»

В 23-м туре АПЛ «Челси» примет «Лестер», «Арсенал» сыграет на выезде с «Борнмутом», «Ливерпуль» сразится с «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» встретится со «Сток Сити».
Чемпионат Англии
23-й тур
- Дата проведения
- 13 января, 18.00, «Хоторнс»
- Гол:
- 1:0 – 4 Эванс.
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Вест Бромвич –
Фостер, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс, Филлипс, Крыховяк, Бэрри, Брант, Родригес, Рондон.
- Дата проведения
- 13 января, 18.00, «Викарэдж Роуд»
- Гол:
- 0:1 – 20 Уорд-Проуз.
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Уотфорд –
Гомес, Ваге, Зегелар, Янмат, Кабаселе, Уотсон, Дукуре, Клеверли (Перейра, 35), Каррильо, Ришарлисон, Грэй.
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Саутгемптон –
Маккарти, Стивенс, Бертран, Соареш, Худт, Ромеу, Хейбьерг, Дэвис, Уорд-Проуз, Тадич, Лонг.
- Предупреждение:
- Хейбьерг (31).
- Дата проведения
- 13 января, 18.00, «Джон Смитс»
- Гол:
- 0:1 – 25 Нобл.
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Хаддерсфилд –
Лессль, Йоргенсен, Мэлоун, Смит, Шиндлер, Хогг, Муй, Инс, ван Ла Парра, Лолли, Депуатр.
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Вест Хэм –
Адриан, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Коллинз, Лансини, Куяте, Обианг, Нобл, Арнаутович, Сабалета.
- Предупреждение:
- Смит (31).
- Дата проведения
- 13 января, 18.00, «Селхерст Парк»
- Гол:
- 1:0 – 21 Сако.
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Кристал Пэлас –
Хеннесси, Томкинс, Келли, ван Анхолт, Ридевалд, Макартур, Фосу-Менса, Сако, Миливоевич, Заа, Бентеке.
- Дата проведения
- 13 января, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
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Суонси –
Фабианьски, Моусон, Бартли, Ольссон, ван дер Хорн, Клукас, Дайер, Кэрролл, Ки Сон Ен, Айю, Макберни.
- Предупреждение:
- Бартли (10).
- Дата проведения
- 13 января, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл (Кристенсен, 33), Рюдигер, Мозес, Азар, Фабрегас, Канте, Бакайоко, Алонсо, Мората.
-
Лестер –
Шмейхель, Драгович, Магуайр, Чилуэлл, Марез, Амарти, Джеймс, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки, Варди.
- Предупреждение:
- Джеймс (18).
- Дата проведения
- 13 января, 20.30, «Уэмбли»
- Дата проведения
- 14 января, 16.30, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 14 января, 19.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 15 января, 23.00, «Олд Траффорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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