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    Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Лестер», «Тоттенхэм» – «Эвертон»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Уотфорд Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Вест Бромвич Кристал Пэлас Саутгемптон Лестер Бернли Сток Сити Суонси Хаддерсфилд Брайтон Борнмут

    В 23-м туре АПЛ «Челси» примет «Лестер», «Арсенал» сыграет на выезде с «Борнмутом», «Ливерпуль» сразится с «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» встретится со «Сток Сити».

    Чемпионат Англии

    23-й тур

    Вест Бромвич – Брайтон 1:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    13 января, 18.00, «Хоторнс»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 4 Эванс.
    Вест БромвичФостер, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс, Филлипс, Крыховяк, Бэрри, Брант, Родригес, Рондон.
    БрайтонРайан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Проппер, Стивенс, Гросс, Кнокерт, Искьердо, Мюррей.

     

    Уотфорд – Саутгемптон 0:1 (первый тайм)
    Дата проведения
    13 января, 18.00, «Викарэдж Роуд»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 20 Уорд-Проуз.
    УотфордГомес, Ваге, Зегелар, Янмат, Кабаселе, Уотсон, Дукуре, Клеверли (Перейра, 35), Каррильо, Ришарлисон, Грэй.
    СаутгемптонМаккарти, Стивенс, Бертран, Соареш, Худт, Ромеу, Хейбьерг, Дэвис, Уорд-Проуз, Тадич, Лонг.
    Предупреждение:
    Хейбьерг (31).

     

    Хаддерсфилд – Вест Хэм 0:1 (первый тайм)
    Дата проведения
    13 января, 18.00, «Джон Смитс»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 25 Нобл.
    ХаддерсфилдЛессль, Йоргенсен, Мэлоун, Смит, Шиндлер, Хогг, Муй, Инс, ван Ла Парра, Лолли, Депуатр.
    Вест ХэмАдриан, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Коллинз, Лансини, Куяте, Обианг, Нобл, Арнаутович, Сабалета.
    Предупреждение:
    Смит (31).

     

    Кристал Пэлас – Бернли 1:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    13 января, 18.00, «Селхерст Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 21 Сако.
    Кристал ПэласХеннесси, Томкинс, Келли, ван Анхолт, Ридевалд, Макартур, Фосу-Менса, Сако, Миливоевич, Заа, Бентеке.
    БернлиПоуп, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Ми, Дефур, Корк, Хендрик, Гудмундссон, Барнс, Воукс.

     

    Ньюкасл – Суонси 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    13 января, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
    превью матча онлайн статистика
    НьюкаслДарлоу, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Кларк, Атсу, Диаме, Шелви, Ритчи, Перес, Гэйл.
    СуонсиФабианьски, Моусон, Бартли, Ольссон, ван дер Хорн, Клукас, Дайер, Кэрролл, Ки Сон Ен, Айю, Макберни.
    Предупреждение:
    Бартли (10).

     

    Челси – Лестер 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    13 января, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    ЧелсиКуртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл (Кристенсен, 33), Рюдигер, Мозес, Азар, Фабрегас, Канте, Бакайоко, Алонсо, Мората.
    ЛестерШмейхель, Драгович, Магуайр, Чилуэлл, Марез, Амарти, Джеймс, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки, Варди.
    Предупреждение:
    Джеймс (18).

     

    Тоттенхэм – Эвертон
    Дата проведения
    13 января, 20.30, «Уэмбли»
    превью матча онлайн статистика

     

    Борнмут – Арсенал
    Дата проведения
    14 января, 16.30, «Дин Корт»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ливерпуль – Манчестер Сити
    Дата проведения
    14 января, 19.00, «Энфилд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Манчестер Юнайтед – Сток Сити
    Дата проведения
    15 января, 23.00, «Олд Траффорд»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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