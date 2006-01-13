Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Лестер», «Тоттенхэм» – «Эвертон»

В 23-м туре АПЛ «Челси» примет «Лестер», «Арсенал» сыграет на выезде с «Борнмутом», «Ливерпуль» сразится с «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» встретится со «Сток Сити».

Чемпионат Англии

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

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