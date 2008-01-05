Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Хэмом»

В перенесенном матче 21-го тура АПЛ «Тоттенхэм» поделил очки с «Вест Хэмом» (1:1).
Чемпионат Англии
Перенесенный матч
21-й тур
- Дата проведения
- 4 января, 23.00, «Уэмбли»
- Голы:
- 0:1 – 70 Обианг, 1:1 – 84 Сон Хын Мин.
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Тоттенхэм –
Льорис, Санчес, Дэвис (Льоренте, 82), Орье, Вертонген, Эриксен, Дайер (Ваньяма, 74), Сиссоко (Ламела, 74), Алли, Сон Хын Мин, Кейн.
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Вест Хэм –
Адриан, Огбонна, Масуаку, Сабалета, Рид, Обианг, Райс, Лансини (Кэрролл, 85), Куяте, Нобл, Эрнандес (Айю, 65).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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