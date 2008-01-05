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    Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Хэмом»

    Теги Вест Хэм премьер-лига Англия результаты Тоттенхэм

    В перенесенном матче 21-го тура АПЛ «Тоттенхэм» поделил очки с «Вест Хэмом» (1:1).

    Чемпионат Англии

    Перенесенный матч

    21-й тур

    Тоттенхэм – Вест Хэм 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    4 января, 23.00, «Уэмбли»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 70 Обианг, 1:1 – 84 Сон Хын Мин.
    ТоттенхэмЛьорис, Санчес, Дэвис (Льоренте, 82), Орье, Вертонген, Эриксен, Дайер (Ваньяма, 74), Сиссоко (Ламела, 74), Алли, Сон Хын Мин, Кейн.
    Вест ХэмАдриан, Огбонна, Масуаку, Сабалета, Рид, Обианг, Райс, Лансини (Кэрролл, 85), Куяте, Нобл, Эрнандес (Айю, 65).
    Предупреждения:
    Кэрролл (87), Нобл (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Таблица премьер-лиги

    Статистика премьер-лиги

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