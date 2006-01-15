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    Григорьянц о твите «Спартака» про «шоколадки»: «Речь идет о проявлении расизма и дискриминации»

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия КДК РФС Георгий Джикия Артур Григорьянц

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал скандал, разгоревшийся из-за видео в официальном твиттере «Спартака».

    – Полностью согласен с ФИФА: данный случай входит в зону ответственности РФС. Тут вопросов нет. Однако для того, чтобы определиться с юрисдикцией, необходимо провести дополнительную проверку.

    – В данном случае наказание может понести скорее клуб, разместивший запись, или Джикия, допустивший спорное высказывание?

    – Для этого и нужна дополнительная проверка, чтобы понять, кто какую роль сыграл в данной истории. Должны быть проведены консультации со «Спартаком», с игроком, а также с офицером РФС по борьбе с дискриминацией Алексеем Смертиным.

    – А имеет значение, что дело было на сборе, а не в соревновательный период?

    – Нет, потому что речь идет о проявлении расизма и дискриминации. Тем более запись появилась на официальном канале клуба.

    – В свое время тренер «Ростова» Игорь Гамула получил пять матчей дисквалификации за то, что неудачно пошутил в адрес темнокожих игроков. Нынешний случай идентичен?

    – Истории похожи, но, повторю, тогда был очевиден субъект разбирательства. А в данном случае нужно понять, какую роль в произошедшем сыграл «Спартак», а какую – Джикия, – сказал Григорьянц.

    ФИФА официально осудила твит «Спартака» про легионеров-«шоколадок»

    Опрос

    Джикия назвал партнеров «шоколадками». Это расизм или нет?

    49430 голосов 41
    • Расизм
      13%
    • Просто шутка
      87%

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