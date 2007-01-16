Предметный интерес к Вериссимо проявляет только «Спартак». Переговоры продолжаются

Член совета директоров «Сантоса» по управлению клубом Рафаэль Вита описал ситуацию вокруг защитника Лукаса Вериссимо.



«На сегодняшний день могу сказать, что «Сантос» продолжает переговоры со относительно трансфера Вериссимо.

В данный момент московский клуб является единственным, кто проявляет предметный интерес и ведет переговоры по трансферу.

Также сегодня было сделано предложение, которое совет директоров рассмотрит в ближайшие два дня и проведет еще один раунд переговоров, по итогам которых будет видна дальнейшая ситуация вокруг перехода футболиста.

Сегодня мы провели встречу с агентом Вериссимо, на которой выслушали пожелания представителя игрока.

Я уже говорил, что футболист готовится к встрече с «Линенсе» и попросил доводить до него только ключевые сведения относительно его дальнейшей судьбы», – сказал функционер.