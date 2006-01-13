Массимо Каррера: «Если уйдет Промес, а придет неизвестный футболист, скажу «нет». Я соглашусь на Салаха»

Главный тренер Массимо Каррера прокомментировал возможные трансферы клуба.

- Для команды важнее сохранить текущий состав или приобрести новичков?

– Все зависит от того, кто может прийти. Вот вам пример: я могу попросить купить, опять-таки, Коутинью, но потом мне скажут, что такой-то полузащитник должен при этом уйти. И в этой ситуации нужен баланс – тут важно, и кто придет, и кто уйдет.

К примеру, если мне скажут, что должен уйти Промес, а придет какой-то неизвестный футболист, я скажу «нет».

Но если уйдет Промес, а придет Салах... Я соглашусь. Карьера Куинси пойдет вверх, а не потеряет в качестве. Именно это подразумевается, когда тренер говорит об усилении команды.

- Еще один футболист, который может покинуть команду – .

– На данный момент никто не покидает . Все, кто будет здесь на сборе, – это и есть команда. Точка.

Мы разговаривали с Сердаром, но дело тут за руководством, это оно ставит подпись под соглашением.

- На сборе нет, например, . Значит ли это, что вы не рассчитываете на него?

– Не то чтобы я не рассчитывал... Если честно, я предпочел бы, чтобы он ушел куда-нибудь в аренду. Денис бы постоянно играл, а мы поняли, чего он стоит. Здесь в «Спартаке» Давыдов немного замкнут.

- СМИ сообщают об интересе к бразильцу Вериссимо.

– Это футболист, в котором мы заинтересованы. Однако на данный момент он не является игроком «Спартака», – сказал Каррера.