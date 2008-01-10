«Сантос» ждет от английского клуба более выгодного предложения о трансфере Вериссимо, чем сделал «Спартак»

Руководство в ближайшие дни надеется получить предложение от клуба из Англии о трансфере защитника .

В «Сантосе» уверены, что английский клуб сделает более выгодное предложение, чем , как для клуба, так и для самого игрока.

Московский клуб готов приобрести 23-летнего Вериссимо за 6 миллионов евро с обязательством выплатить 10% от суммы с последующей продажи игрока. Бразильцы намерены получить 8 миллионов или 7 миллионов и 10% от последующей продажи.

В четверг руководители «Сантоса» обсудят будущее Вериссимо.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Сантос» ведут переговоры, трансфер еще не оформлен.

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