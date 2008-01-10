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    «Сантос» ждет от английского клуба более выгодного предложения о трансфере Вериссимо, чем сделал «Спартак»

    Теги Спартак Сантос высшая лига Бразилия премьер-лига Англия возможные трансферы Лукас Вериссимо

    Руководство «Сантоса» в ближайшие дни надеется получить предложение от клуба из Англии о трансфере защитника Лукаса Вериссимо.

    В «Сантосе» уверены, что английский клуб сделает более выгодное предложение, чем «Спартак», как для клуба, так и для самого игрока.

    Московский клуб готов приобрести 23-летнего Вериссимо за 6 миллионов евро с обязательством выплатить 10% от суммы с последующей продажи игрока. Бразильцы намерены получить 8 миллионов или 7 миллионов и 10% от последующей продажи.

    В четверг руководители «Сантоса» обсудят будущее Вериссимо.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Сантос» ведут переговоры, трансфер еще не оформлен.

    Статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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