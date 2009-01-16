Промес об Орлове: «Он у меня дома живет, чтобы судить, как я работаю?»

Атакующий полузащитник Куинси Промес в интервью поделился мыслями о комментаторе .

– В октябре комментатор Геннадий Орлов сказал, что вы «снизили требования к себе» и «перестали тренироваться как положено».

– Так.

– Что скажете?

– Вы серьезно? Все, оставьте меня одного. Давайте завершим интервью.

– Куинси, держитесь.

– Ну вот откуда он знает? Он у меня дома, что ли, живет, чтобы судить, как я работаю?

Не всегда дела идут так, как хочется. Но я все еще топ-бомбардир премьер-лиги. Вы видели сегодня тренировку «Спартака»?

Спросите у моих партнеров, усердно я работал или нет. Нападающий не имеет права на слабость.

Ладно, пусть болтают. Мне это нравится, – ответил голландец.

Промес о словах Канчельскиса: «Может, жена сказала: «Мне нравится Промес», и ему стало завидно?»