Промес об Орлове: «Он у меня дома живет, чтобы судить, как я работаю?»

Атакующий полузащитник «Спартака» Куинси Промес в интервью поделился мыслями о комментаторе Геннадии Орлове.
– В октябре комментатор Геннадий Орлов сказал, что вы «снизили требования к себе» и «перестали тренироваться как положено».
– Так.
– Что скажете?
– Вы серьезно? Все, оставьте меня одного. Давайте завершим интервью.
– Куинси, держитесь.
– Ну вот откуда он знает? Он у меня дома, что ли, живет, чтобы судить, как я работаю?
Не всегда дела идут так, как хочется. Но я все еще топ-бомбардир премьер-лиги. Вы видели сегодня тренировку «Спартака»?
Спросите у моих партнеров, усердно я работал или нет. Нападающий не имеет права на слабость.
Ладно, пусть болтают. Мне это нравится, – ответил голландец.
Промес о словах Канчельскиса: «Может, жена сказала: «Мне нравится Промес», и ему стало завидно?»
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