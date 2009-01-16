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    Промес об Орлове: «Он у меня дома живет, чтобы судить, как я работаю?»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Куинси Промес

    Атакующий полузащитник «Спартака» Куинси Промес в интервью поделился мыслями о комментаторе Геннадии Орлове.

    – В октябре комментатор Геннадий Орлов сказал, что вы «снизили требования к себе» и «перестали тренироваться как положено».

    – Так.

    – Что скажете?

    – Вы серьезно? Все, оставьте меня одного. Давайте завершим интервью.

    – Куинси, держитесь.

    – Ну вот откуда он знает? Он у меня дома, что ли, живет, чтобы судить, как я работаю?

    Не всегда дела идут так, как хочется. Но я все еще топ-бомбардир премьер-лиги. Вы видели сегодня тренировку «Спартака»?

    Спросите у моих партнеров, усердно я работал или нет. Нападающий не имеет права на слабость.

    Ладно, пусть болтают. Мне это нравится, – ответил голландец.

    Промес о словах Канчельскиса: «Может, жена сказала: «Мне нравится Промес», и ему стало завидно?»

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