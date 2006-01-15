Промес о словах Канчельскиса: «Может, жена сказала: «Мне нравится Промес», и ему стало завидно?»

Атакующий хавбек Куинси Промес ответил на вопросы о недавних высказываниях Андрея Канчельскиса.

– Слышали когда-нибудь имя Андрея Канчельскиса?

– Кого?

– Кан-чель-скис. Он выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

– Наверное, когда я был ребенком?

– Вы в курсе, что он говорил о вас в интервью?

– Нет. За новостями не слежу. Сидеть с телефоном и обновлять соцсети? Нет уж, у меня еще есть жизнь. Мои друзья сообщают мне обо всем, что важно знать, в нашем чате в вотсаппе. Так что сказал этот человек?

– Что вы останетесь в «Спартаке» пожизненно, а английскую премьер-лигу не тянете.

– А, этот парень! Он просто не понимает, что несет. Когда говоришь, неплохо бы и приводить аргументы. Нельзя просто объяснять это тем, что «Промес играет в чемпионате России». Почему же тогда никто здесь не показывает того, что показываю я?

Не знаю, в чем его проблема. Может, он просто смотрел телевизор, а мимо проходила жена, увидела матч и сказала: «О, мне нравится Промес», и ему стало завидно? Процитируйте, что именно сказал этот человек.

– «В нашей премьер-лиге Промес курит большую сигару, пешком ходит по полю».

– Давайте перечислим сильные российские клубы. Только их.

ЦСКА? В этом сезоне я забивал им дважды. «Краснодар»? То же самое. «Зенит»? И ему забивал. «Локомотив»? Забивал. Это слабые команды, что ли?

Этот эксперт может говорить, что хочет. Его право. Он хочет популярности. Но я экспертом его не считаю.

Не забиваю я «Амкару» – и начинается… Посмотрели бы хоть мою статистику, что ли. Она не врет.

А этот парень что-то болтает про «уровень». Получается, он считает, что РФПЛ – это ерунда? Или что?

– Ну да. Что ваше признание лучшим говорит о слабом уровне премьер-лиги.

– Веселый человек! Получается, я не должен был выигрывать призы как лучший игрок. Почему же другие эксперты голосовали за меня? – сказал полузащитник.

Андрей Канчельскис: «Промес – футболист среднего уровня, нечего ему делать в Англии»