Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Промес о словах Канчельскиса: «Может, жена сказала: «Мне нравится Промес», и ему стало завидно?»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Куинси Промес

    Атакующий хавбек «Спартака» Куинси Промес ответил на вопросы о недавних высказываниях Андрея Канчельскиса.

    – Слышали когда-нибудь имя Андрея Канчельскиса?

    – Кого?

    – Кан-чель-скис. Он выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

    – Наверное, когда я был ребенком?

    – Вы в курсе, что он говорил о вас в интервью?

    – Нет. За новостями не слежу. Сидеть с телефоном и обновлять соцсети? Нет уж, у меня еще есть жизнь. Мои друзья сообщают мне обо всем, что важно знать, в нашем чате в вотсаппе. Так что сказал этот человек?

    – Что вы останетесь в «Спартаке» пожизненно, а английскую премьер-лигу не тянете.

    – А, этот парень! Он просто не понимает, что несет. Когда говоришь, неплохо бы и приводить аргументы. Нельзя просто объяснять это тем, что «Промес играет в чемпионате России». Почему же тогда никто здесь не показывает того, что показываю я?

    Не знаю, в чем его проблема. Может, он просто смотрел телевизор, а мимо проходила жена, увидела матч и сказала: «О, мне нравится Промес», и ему стало завидно? Процитируйте, что именно сказал этот человек.

    – «В нашей премьер-лиге Промес курит большую сигару, пешком ходит по полю».

    – Давайте перечислим сильные российские клубы. Только их.

    ЦСКА? В этом сезоне я забивал им дважды. «Краснодар»? То же самое. «Зенит»? И ему забивал. «Локомотив»? Забивал. Это слабые команды, что ли?

    Этот эксперт может говорить, что хочет. Его право. Он хочет популярности. Но я экспертом его не считаю.

    Не забиваю я «Амкару» – и начинается… Посмотрели бы хоть мою статистику, что ли. Она не врет.

    А этот парень что-то болтает про «уровень». Получается, он считает, что РФПЛ – это ерунда? Или что?

    – Ну да. Что ваше признание лучшим говорит о слабом уровне премьер-лиги.

    – Веселый человек! Получается, я не должен был выигрывать призы как лучший игрок. Почему же другие эксперты голосовали за меня? – сказал полузащитник.

    Андрей Канчельскис: «Промес – футболист среднего уровня, нечего ему делать в Англии»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться