Моуринью о том, что не пожал руку Конте: «Вы хотели, чтобы я побежал за ним в центр поля?»

Главный тренер Жозе Моуринью рассказал, почему не пожал руку Антонио Конте после матча премьер-лиги с (0:1).

«Вы хотели, чтобы я побежал за ним в центр поля? Я был на бровке, пожал руки тем, кто был там. Я пожал руку брату Конте – его ассистенту. Думаю, что этого было достаточно. Я не мог бежать и догонять Конте.

Почему я должен был дожидаться его в туннеле? Он не должен ждать. Здесь нет никакой проблемы. Журналисты всегда обращают внимание и делают акцент на вещах, которые не важны», – сказал Моуринью.