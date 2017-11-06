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    Моуринью о том, что не пожал руку Конте: «Вы хотели, чтобы я побежал за ним в центр поля?»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Антонио Конте

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, почему не пожал руку Антонио Конте после матча премьер-лиги с «Челси» (0:1).

    «Вы хотели, чтобы я побежал за ним в центр поля? Я был на бровке, пожал руки тем, кто был там. Я пожал руку брату Конте – его ассистенту. Думаю, что этого было достаточно. Я не мог бежать и догонять Конте.

    Почему я должен был дожидаться его в туннеле? Он не должен ждать. Здесь нет никакой проблемы. Журналисты всегда обращают внимание и делают акцент на вещах, которые не важны», – сказал Моуринью.

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