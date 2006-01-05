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Sports.ru NBA

    НБА. «Голден Стэйт» в гостях победил «Хьюстон», «Клипперс» уступили «Оклахома-Сити»

    Теги результаты Голден Стэйт Хьюстон Клипперс НБА видео Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» на своей площадке проиграл действующему чемпиону «Голден Стэйт».

    «Клипперс» в Лос-Анджелесе уступили «Оклахома-Сити».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Хьюстон – Голден Стэйт 114:124 (37:33, 26:29, 27:31, 24:31)
    Дата проведения
    5 января, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Статистика
    Хьюстон
    Гордон (30 + 7 передач), Пол (28 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Капела (15 + 10 подборов), Андерсон (6), Ариза (3) – старт; Грин (29), Уэбер (2), Блэк (1), Такер (0).
    Голден Стэйт
    Карри (29 + 9 подборов), Томпсон (28), Грин (17 + 14 подборов + 10 передач), Игудала (10 + 8 передач), Пачулия (6) – старт; Уэст (12), Янг (11), Луни (7 + 8 подборов), Маккоу (4), Ливингстон (0), Белл (0).

    Клипперс – Оклахома-Сити 117:127 (33:30, 31:34, 33:30, 20:33)
    Дата проведения
    5 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Клипперс
    Джордан (26 + 17 подборов), Гриффин (24 + 9 подборов + 7 передач), Джонсон (13), Уильямс (6), Теодосич (2) – старт; Уильямс (26 + 10 передач), Деккер (8), Харрелл (8), Эванс (4), Торнвелл (0), Рид (0).
    Оклахома-Сити
    Джордж (31), Уэстбрук (29 + 12 подборов + 11 передач + 6 потерь), Энтони (22), Адамс (12 + 9 подборов), Фергюсон (11) – старт; Фелтон (12), Грант (8), Паттерсон (2), Хьюстис (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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