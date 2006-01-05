НБА. «Голден Стэйт» в гостях победил «Хьюстон», «Клипперс» уступили «Оклахома-Сити»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» на своей площадке проиграл действующему чемпиону «Голден Стэйт».
«Клипперс» в Лос-Анджелесе уступили «Оклахома-Сити».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 января, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Гордон (30 + 7 передач), Пол (28 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Капела (15 + 10 подборов), Андерсон (6), Ариза (3) – старт; Грин (29), Уэбер (2), Блэк (1), Такер (0).
- Дата проведения
- 5 января, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Джордан (26 + 17 подборов), Гриффин (24 + 9 подборов + 7 передач), Джонсон (13), Уильямс (6), Теодосич (2) – старт; Уильямс (26 + 10 передач), Деккер (8), Харрелл (8), Эванс (4), Торнвелл (0), Рид (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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