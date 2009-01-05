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    «Ливерпуль» готов продать Коутиньо «Барселоне» за 110 млн и 40 млн евро бонусами, но настаивает на трансфере летом

    Теги Ливерпуль Барселона Филиппе Коутиньо

    «Барселона» твердо намерена приобрести полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в зимнее трансферное окно.

    Как утверждает Goal.com, каталонский клуб готовит предложение в размере 150 миллионов евро. 110 миллионов – гарантированные выплаты, еще 40 миллионов будут выплачены в виде бонусов за проведение матчей и голы.

    Вопрос по трансферу Коутиньо остается лишь в том, когда он состоится. «Ливерпуль» настаивает на переходе в летнее окно, «Барселона» хочет выкупить игрока уже сейчас.

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