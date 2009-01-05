«Ливерпуль» готов продать Коутиньо «Барселоне» за 110 млн и 40 млн евро бонусами, но настаивает на трансфере летом

твердо намерена приобрести полузащитника «Ливерпуля» в зимнее трансферное окно.

Как утверждает Goal.com, каталонский клуб готовит предложение в размере 150 миллионов евро. 110 миллионов – гарантированные выплаты, еще 40 миллионов будут выплачены в виде бонусов за проведение матчей и голы.

Вопрос по трансферу Коутиньо остается лишь в том, когда он состоится. «Ливерпуль» настаивает на переходе в летнее окно, «Барселона» хочет выкупить игрока уже сейчас.