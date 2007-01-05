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    МЧМ-2018. Полуфиналы. Швеция против США, Канада сыграет с Чехией

    Теги результаты молодежная сборная Канады молодежная сборная США молодежная сборная Чехии молодежная сборная Швеции молодежный чемпионат мира

    МЧМ-2018

    1/4 финала

    Швеция U-20 – США U-20 0:0 (2 период)
    Дата проведения
    5 января, 00.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    Канада U-20 – Чехия U-20
    Дата проведения
    5 января, 04.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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