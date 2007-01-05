сегодня, 00:00 МЧМ-2018. Полуфиналы. Швеция против США, Канада сыграет с Чехией Теги результаты молодежная сборная Канады молодежная сборная США молодежная сборная Чехии молодежная сборная Швеции молодежный чемпионат мира МЧМ-2018 1/4 финала Швеция U-20 – США U-20 – 0:0 (2 период) Дата проведения 5 января, 00.00, «HSBC Arena» Онлайн матча Видео Канада U-20 – Чехия U-20 Дата проведения 5 января, 04.00, «HSBC Arena» Онлайн матча Видео ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Таблицы МЧМ-2018 Календарь МЧМ-2018
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