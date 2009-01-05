«Зенит» может отпустить Жиркова в «Краснодар» в рамках сделки по Смолову

Стали известны детали возможного трансфера форварда «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит».
Существует вариант, при котором, помимо денежной компенсации в размере 10 миллионов евро и бонусов, «Зенит» отпустит в «Краснодар» защитника Юрия Жиркова.
Краснодарцы готовы предложить 34-летнему игроку контракт сроком на 2 года. Существует вариант и с переходом в «Краснодар» Артема Дзюбы.
Ранее сообщалось, что Смолов может продолжить карьеру в «Вест Хэме».
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