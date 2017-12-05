Роман Бабаев: «Информация о продаже ЦСКА – провокация. Наверное, Кричевский – поклонник Родченкова»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, что продает клуб.

О продаже московского клуба другим владельцам сообщил сегодня российский экономист Никита Кричевский.

«Это абсолютная чушь и не соответствует действительности ни в каком смысле.

Думаю, эта информация появилась неслучайно накануне матча Лиги чемпионов. Напоминает провокацию, рассчитанную на то, что футболисты будут думать не об игре.

Зачем это делается, непонятно. Люди, которые распространяют подобную информацию и, в частности, господин Кричевский, мягко говоря, не являются патриотами и делают все возможное, чтобы мутить воду.

Наверное, он является либо другом, либо поклонником Григория Родченкова, потому что работает в похожем стиле. Но у нас ребята опытные, на такую ерунду не обращают внимания, готовятся.

Понятно, что и так все не просто, и подобные разговоры отвлекают, но не сбивают нас с толку», – заявил Бабаев.