Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Журналист Onda Cero: «Сумма трансфера Коутиньо составит 140 миллионов евро плюс 40 миллионов бонусов»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Журналист Onda Cero Альфредо Мартинес озвучил информацию о сумме трансфера полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону».

    «Мне сказали, что сумма трансфера Коутиньо составит 140 миллионов евро плюс 40 миллионов в виде бонусов», – написал Мартинес в своем твиттере.

    Ранее компания Nike представила Коутиньо в качестве игрока «Барселоны», после чего сообщалось, что «Ливерпуль» подаст в суд на компанию и будет требовать у «Барселоны» «астрономическую» сумму за игрока.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться