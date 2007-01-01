Журналист Onda Cero: «Сумма трансфера Коутиньо составит 140 миллионов евро плюс 40 миллионов бонусов»

Журналист Onda Cero Альфредо Мартинес озвучил информацию о сумме трансфера полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».

«Мне сказали, что сумма трансфера Коутиньо составит 140 миллионов евро плюс 40 миллионов в виде бонусов», – написал Мартинес в своем твиттере.

Ранее компания Nike представила Коутиньо в качестве игрока «Барселоны», после чего сообщалось, что «Ливерпуль» подаст в суд на компанию и будет требовать у «Барселоны» «астрономическую» сумму за игрока.