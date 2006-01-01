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    Гильем Балаге: «Чтобы заплатить за Коутиньо и Гризманна, «Барселоне» нужно продать около восьми игроков»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Атлетико примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо Антуан Гризманн Гильем Балаге

    Испанский журналист Гильем Балаге поделился мнением об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и форварду «Атлетико» Антуану Гризманну.

    «По Коутинью. С «Барселоной» не было новых встреч, каталонцы не делалали нового предложения, пока. «Ливерпуль» не выставлял ценник на Филиппе и не обещал продать его сейчас. Клуб не обязан продавать его.

    Но мы не знаем финального решения «Ливерпуля», потому что еще не было озвучено новое предложение от «Барселоны». Хотя они высказываются немного двусмысленно. Клопп сказал: «Нет ничего вечного, всегда можно принять решение».

    Это они так планируют договориться о чем-то на лето, готовятся принять огромное предложение? Ситуация прояснится, когда «Барса» сделает предложение.

    «Барселона» хочет и Коутиньо, и Гризманна, но могут ли они заплатить за обоих? Сейчас – нет. Им нужно продать около восьми игроков за два окна (сейчас и летом), чтобы сократить огромную зарплатную ведомость (более 80% от дохода) и получить деньги на трансферы», – написал Балаге в своем твиттере.

    Ранее Nike презентовал Коутиньо в форме «Барселоны».

    «Барселона» забирает Гризманна у «Атлетико». Что происходит?

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