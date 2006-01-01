Гильем Балаге: «Чтобы заплатить за Коутиньо и Гризманна, «Барселоне» нужно продать около восьми игроков»

Испанский журналист Гильем Балаге поделился мнением об интересе «Барселоны» к полузащитнику Филиппе Коутиньо и форварду «Атлетико» Антуану Гризманну.

«По Коутинью. С «Барселоной» не было новых встреч, каталонцы не делалали нового предложения, пока. «Ливерпуль» не выставлял ценник на Филиппе и не обещал продать его сейчас. Клуб не обязан продавать его.

Но мы не знаем финального решения , потому что еще не было озвучено новое предложение от «Барселоны». Хотя они высказываются немного двусмысленно. Клопп сказал: «Нет ничего вечного, всегда можно принять решение».

Это они так планируют договориться о чем-то на лето, готовятся принять огромное предложение? Ситуация прояснится, когда «Барса» сделает предложение.

хочет и Коутиньо, и Гризманна, но могут ли они заплатить за обоих? Сейчас – нет. Им нужно продать около восьми игроков за два окна (сейчас и летом), чтобы сократить огромную зарплатную ведомость (более 80% от дохода) и получить деньги на трансферы», – написал Балаге в своем твиттере.

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