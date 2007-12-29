Месси стал восьмым по частоте упоминаний во «Вконтакте». Путин – первый, Навальный – шестой

Социальная сеть «Вконтакте» представила рейтинг людей, которые чаще всего упоминались на ее страницах в 2017 году.

Президент России Владимир Путин занял первую строчку. Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал восьмым.

1) Владимир Путин (президент РФ) – 6,8 миллиона упоминаний;

2) Баста (рэпер) – 2,8 миллиона;

3) Дональд Трамп (президент США) – 2,6 миллиона;

4) Face (рэпер) – 2,5 миллиона;

5) Егор Крид (поп-исполнитель) – 2,3 миллиона;

6) (политик) – 2,2 миллиона;

7) Скриптонит (рэпер) – 2,0 миллиона;

8) Лионель Месси (футболист) – 1,9 миллиона;

9) Элджей (рэпер) – 1,8 миллиона;

10) Oxxxymiron (рэпер) – 1,7 миллиона.