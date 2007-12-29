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    Месси стал восьмым по частоте упоминаний во «Вконтакте». Путин – первый, Навальный – шестой

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания рейтинги светская хроника Владимир Путин интернет Алексей Навальный политика Дональд Трамп

    Социальная сеть «Вконтакте» представила рейтинг людей, которые чаще всего упоминались на ее страницах в 2017 году.

    Президент России Владимир Путин занял первую строчку. Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал восьмым.

    1) Владимир Путин (президент РФ) – 6,8 миллиона упоминаний;

    2) Баста (рэпер) – 2,8 миллиона;

    3) Дональд Трамп (президент США) – 2,6 миллиона;

    4) Face (рэпер) – 2,5 миллиона;

    5) Егор Крид (поп-исполнитель) – 2,3 миллиона;

    6) Алексей Навальный (политик) – 2,2 миллиона;

    7) Скриптонит (рэпер) – 2,0 миллиона;

    8) Лионель Месси (футболист) – 1,9 миллиона;

    9) Элджей (рэпер) – 1,8 миллиона;

    10) Oxxxymiron (рэпер) – 1,7 миллиона.

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