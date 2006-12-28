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    Пеп Гвардиола: «Барселона» – фаворит ЛЧ, ведь у нее есть Месси»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси примера Испания Лига чемпионов Пеп Гвардиола

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после победы над «Ньюкаслом» (1:0) в рамках 20-го тура премьер-лиги ответил на вопрос о еврокубковых перспективах своей команды.

    – «Манчестер Сити» – основной претендент на победу в Лиге чемпионов?

     А за кого играет Месси?

    – За «Барселону».

    – Тогда они и есть фавориты турнира, – заявил Гвардиола.

    Тренер ранее работал с нападающим Лионелем Месси в «Барселоне». Они вместе выигрывали Лигу чемпионов в 2009 и 2011 годах.

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