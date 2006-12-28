Пеп Гвардиола: «Барселона» – фаворит ЛЧ, ведь у нее есть Месси»

Главный тренер Пеп Гвардиола после победы над «Ньюкаслом» (1:0) в рамках 20-го тура премьер-лиги ответил на вопрос о еврокубковых перспективах своей команды.

– «Манчестер Сити» – основной претендент на победу в Лиге чемпионов?

– А за кого играет Месси?

– За «Барселону».

– Тогда они и есть фавориты турнира, – заявил Гвардиола.

Тренер ранее работал с нападающим в «Барселоне». Они вместе выигрывали Лигу чемпионов в 2009 и 2011 годах.

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