Пеп Гвардиола: «Барселона» – фаворит ЛЧ, ведь у нее есть Месси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после победы над «Ньюкаслом» (1:0) в рамках 20-го тура премьер-лиги ответил на вопрос о еврокубковых перспективах своей команды.
– «Манчестер Сити» – основной претендент на победу в Лиге чемпионов?
– А за кого играет Месси?
– За «Барселону».
– Тогда они и есть фавориты турнира, – заявил Гвардиола.
Тренер ранее работал с нападающим Лионелем Месси в «Барселоне». Они вместе выигрывали Лигу чемпионов в 2009 и 2011 годах.
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