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    Франческо Тотти о лучшем игроке мира: «Месси – номер один, но не говорите об этом Роналду»

    Теги Франческо Тотти Барселона Лионель Месси примера Испания Неймар

    Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти назвал форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком в мире.

    «Футбол сильно изменился с того времени, когда играл я, по сравнению с тем временем, которое наступило сейчас. Я предпочитаю романтический футбол, который был раньше.

    Есть такие игроки, как Роналду и Неймар, но Неймар – пример завышенной цены. Заплатить 250 миллионов евро за игрока – это слишком много. Это выходит за рамки реальности.

    «Месси – номер один [в мире], но не говорите [об этом] Криштиану», – сказал Тотти.

    Отметим, что ранее 32-летний португалец получил свой 5-й «Золотой мяч» и сравнялся по этому показателю с Месси.

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