Франческо Тотти о лучшем игроке мира: «Месси – номер один, но не говорите об этом Роналду»

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти назвал форварда «Барселоны» лучшим игроком в мире.

«Футбол сильно изменился с того времени, когда играл я, по сравнению с тем временем, которое наступило сейчас. Я предпочитаю романтический футбол, который был раньше.

Есть такие игроки, как Роналду и , но Неймар – пример завышенной цены. Заплатить 250 миллионов евро за игрока – это слишком много. Это выходит за рамки реальности.

«Месси – номер один [в мире], но не говорите [об этом] Криштиану», – сказал Тотти.

Отметим, что ранее 32-летний португалец получил свой 5-й «Золотой мяч» и сравнялся по этому показателю с Месси.