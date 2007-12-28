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    Клопп о 75 млн фунтов за ван Дейка: «Надо забыть о цене. Цены задает рынок»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Саутгемптон Виргил ван Дейк

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трансфере защитника Виргила ван Дейка.

    Сообщалось, что мерсисайдский клуб заплатил за футболиста 75 миллионов фунтов.

    «Ван Дейк добавит нашей игре качества. По этой причине мы его взяли, по этой причине интересовались им.

    Сейчас это довольно сложно, поскольку технически он все еще игрок «Саутгемптона». Так обстоит дело. Поэтому у меня будет гораздо больше времени и возможностей, чтобы поговорить о ван Дейке.

    Могу себе представить, что люди подумали: «Ого, вот эта сумма!». Но мне это не слишком интересно. Мы не задаем цены, цены устанавливает рынок.

    Болельщикам «Ливерпуля» следует забыть о цене. Мы говорим только о футболисте и о том, что он может привнести в команду. Это класс, менталитет, характер. Ввиду этого мы очень довольны трансфером», – поделился мыслями Клопп.

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