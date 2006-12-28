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    Алан Ширер: «Ван Дейк хорош, но он никак не стоит 75 миллионов фунтов»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Алан Ширер Саутгемптон Виргил ван Дейк

    Бывший нападающий «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер заявил, что «Ливерпуль» переплатил за защитника Виргила ван Дейка, сумма трансфера которого оценивается в 75 миллионов фунтов.

    «Он вовсе не стоит этих денег. «Саутгемптон» мог бы назвать любую цену, какую захотел бы, «Ливерпуль» отчаянно нуждался в ван Дейке.

    В текущем сезоне мы неоднократно наблюдали, что у «Ливерпуля» была крайняя нужда в центральном защитнике. Ван Дейк хорош, но стоит ли он 75 миллионов фунтов? Нет.

    Это хороший центральный защитник. Ни никоим образом не на 75 миллионов.

    Когда «Ливерпуль» попытается подписать вратаря – а это им тоже до крайности необходимо, – клуб столкнется с аналогичной ситуацией», – сказал англичанин в интервью BBC Sport.

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