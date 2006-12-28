Алан Ширер: «Ван Дейк хорош, но он никак не стоит 75 миллионов фунтов»

Бывший нападающий «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер заявил, что «Ливерпуль» переплатил за защитника Виргила ван Дейка, сумма трансфера которого оценивается в 75 миллионов фунтов.
«Он вовсе не стоит этих денег. «Саутгемптон» мог бы назвать любую цену, какую захотел бы, «Ливерпуль» отчаянно нуждался в ван Дейке.
В текущем сезоне мы неоднократно наблюдали, что у «Ливерпуля» была крайняя нужда в центральном защитнике. Ван Дейк хорош, но стоит ли он 75 миллионов фунтов? Нет.
Это хороший центральный защитник. Ни никоим образом не на 75 миллионов.
Когда «Ливерпуль» попытается подписать вратаря – а это им тоже до крайности необходимо, – клуб столкнется с аналогичной ситуацией», – сказал англичанин в интервью BBC Sport.
Ван Дейк и еще 11 самых дорогих защитников в истории футбола
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.