«Манчестер Сити» одержал 16-ю победу подряд и обновил рекорд Англии
«Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» в матче 18-го тура чемпионата Англии (4:1).
Для «горожан» эта победа стала 17-й в 18 матчах и 16-й подряд. Таким образом, команда Хосепа Гвардиола обновила свой же рекорд по числу побед кряду за всю историю проведения первенства страны
Также Гвардиола повторил свою рекордную серию по количеству побед подряд с «Барселоной» в чемпионате Испании (16 побед в сезоне-10/11).
«Бавария» под его руководством в сезоне-2013/14 сумела одержать 19 побед подряд в бундеслиге.
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