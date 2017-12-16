«Манчестер Сити» одержал 16-ю победу подряд и обновил рекорд Англии

разгромил «Тоттенхэм» в матче 18-го тура чемпионата Англии (4:1).

Для «горожан» эта победа стала 17-й в 18 матчах и 16-й подряд. Таким образом, команда Хосепа Гвардиола обновила свой же рекорд по числу побед кряду за всю историю проведения первенства страны

Также Гвардиола повторил свою рекордную серию по количеству побед подряд с «Барселоной» в чемпионате Испании (16 побед в сезоне-10/11).

под его руководством в сезоне-2013/14 сумела одержать 19 побед подряд в бундеслиге.

Еще одно доказательство величия Гвардиолы