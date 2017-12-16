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    «Манчестер Сити» одержал 16-ю победу подряд и обновил рекорд Англии

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона примера Испания Тоттенхэм Пеп Гвардиола

    «Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» в матче 18-го тура чемпионата Англии (4:1).

    Для «горожан» эта победа стала 17-й в 18 матчах и 16-й подряд. Таким образом, команда Хосепа Гвардиола обновила свой же рекорд по числу побед кряду за всю историю проведения первенства страны

    Также Гвардиола повторил свою рекордную серию по количеству побед подряд с «Барселоной» в чемпионате Испании (16 побед в сезоне-10/11).

    «Бавария» под его руководством в сезоне-2013/14 сумела одержать 19 побед подряд в бундеслиге.

    Еще одно доказательство величия Гвардиолы

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