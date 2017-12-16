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    Кубок Первого канала. Швеция сыграет с Южной Кореей, Россия против Канады

    Теги Евротур сборная России результаты сборная Канады сборная Швеции Кубок Первого канала сборная Южной Кореи

    Сегодня пройдут очередные матчи Кубка Первого канала. 

    Евротур

    Кубок Первого канала

    Южная Корея – Швеция
    Дата проведения
    16 декабря, 13.00, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео
    Россия – Канада
    Дата проведения
    16 декабря, 17.00, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео

    Положение команд: Чехия – 5 очков (2 матча), Финляндия – 4 (2), Канада – 3 (2), Россия – 3 (1), Швеция – 0 (1), Южная Корея – 0 (2). 

    Все команды проведут по 3 матча. 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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