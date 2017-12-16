Кубок Первого канала. Швеция сыграет с Южной Кореей, Россия против Канады
Сегодня пройдут очередные матчи Кубка Первого канала.
Евротур
Кубок Первого канала
- Дата проведения
- 16 декабря, 13.00, «Ледовый дворец ВТБ»
- Дата проведения
- 16 декабря, 17.00, «Ледовый дворец ВТБ»
Положение команд: Чехия – 5 очков (2 матча), Финляндия – 4 (2), Канада – 3 (2), Россия – 3 (1), Швеция – 0 (1), Южная Корея – 0 (2).
Все команды проведут по 3 матча.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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