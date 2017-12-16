Крис Мавинга: «Канада – рай по сравнению с Россией»

Защитник «Торонто» Крис Мавинга поделился впечатлениями от игры в Канаде и сравнил ее с Россией, где он играл за «Рубин».

– Вы уже почти год в Канаде, вам здесь нравится, вы приспособились к жизни здесь? Не холодно?

– Это очень красивая страна. Я знал о ней не так много, но мне очень нравится. Впереди нас ждет зима, но нам нужно с ней справляться. Здесь очень безопасно, за нами приглядывают и заботятся о нас. Для моей дочери это очень важно.

Канада – рай по сравнению с Россией. В России хорошие люди, но они очень прохладные в общении. Трудно наладить какие-то контакты. В «Рубине» у меня не было никаких проблем, но вне клуба я не чувствовал доброжелательности. Это все погода! Я думаю, чемпионат мира поможет русским открыться миру.

– Вас удивило, что у «Рубина», из которого вы ушли в январе, сейчас долги?

– Да, меня это не удивило, потому что они еще должны мне денег! У меня был действующий контракт, мы договорились о его досрочном разрыве на полгода раньше с выплатами с их стороны. Но с тех пор у меня нет никаких новостей.

Меня все это не удивило. «Рубин» бестолково тратил деньги, скупив много игроков. Тренеру (Хави Грасии – прим. Sports.ru) было тяжело, его не слушали. Это был какой-то хаос.

Но я сейчас не в нужде, поэтому я не жалуюсь! – заявил Мавинга.