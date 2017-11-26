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    Адвокат Родченкова: «У Григория есть доказательства по допингу в российском футболе, но ФИФА пока не выходила на связь»

    Теги сборная России ФИФА РФС происшествия допинг ЧМ-2018 Григорий Родченков

    Информатор WADA Григорий Родченков готов выйти на связь с ФИФА, заявил его адвокат Джим Уолден. 

    Ранее сообщалось, что ФИФА хочет обсудить с Родченковым ситуацию с допингом в российском футболе. 

    Уолден заявил, что у Родченкова есть доказательства того, что десятки российских футболистов, в том числе игроки сборной России, были клиентами государственной допинг-программы.

    «У него есть доказательства, и он готов поделиться ими с ФИФА. Мой телефон включен, моя электронная почта работает.

    Пока что ФИФА не пыталась выйти на связь напрямую. Я не очень хорошо знаю эту организацию, но, если они действуют так же, как некоторые другие федерации, то могут быть рады держать голову в песке.

    Насколько им было бы неудобно, если бы подтвердилось, что российские футболисты были клиентами государственной допинг-программы и Россию пришлось бы отстранять от домашнего чемпионата мира? Предполагаю, что чисто физически они уже не могут перенести ЧМ-2018 из России. Это все очень сложные вопросы.

    И я уверен, что в России этой теме уделяют пристальное внимание люди на самом высоком уровне. Я не понимаю, почему они просто не признаются, что это было. Если бы они поступили правильно и сказали: «Да, мы это сделали и сожалеем об этом», то и международным федерациям было бы легче доверять им, перевернув эту страницу. Для меня это загадка», – сказал Уолден. 

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