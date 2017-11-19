ФИФА хочет получить от Родченкова доказательства наличия допинга в российском футболе

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков может дать показания о допинге в российском футболе.

ФИФА пытается договориться о получении информации от Родченкова, который ранее стал информатором Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о существовании государственной допинговой программы в России.

«Дискуссии продолжаются. ФИФА анализирует различные варианты», – сообщил представитель организации.

Если ФИФА получит дополнительные сведения от Родченкова, это может повлиять на подготовку страны к проведению ЧМ-2018.

Напомним, в июне сообщалось, что весь состав сборной России на ЧМ-2014 подозревается в применении допинга. Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен называл подозрительными 155 допинг-проб российских футболистов и утверждал, что в России есть банк чистых образцов для подмены.

«Расследование продолжается в тесном сотрудничестве с WADA и профессором Маклареном»», – сообщили в ФИФА,

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