Виталий Мутко: «Не вижу никаких угроз участию сборной России на ЧМ-2018»
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что нет никаких угроз участию сборной России на ЧМ-2018.
«Я не вижу никаких угроз. Сборная России по футболу – участник чемпионата мира. И ФИФА неоднократно заявляла, что команда находится под контролем.
Не было ни одной игры сборной России, ни одного сбора, где бы наши футболисты не проходили допинг-контроль.
Был и допинг-контроль всей команды, и выборочный. Контролируются и клубы. Все футболисты открыты», – заявил Мутко.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.