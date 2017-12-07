Виталий Мутко: «Не вижу никаких угроз участию сборной России на ЧМ-2018»

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что нет никаких угроз участию сборной России на .

«Я не вижу никаких угроз. Сборная России по футболу – участник чемпионата мира. И неоднократно заявляла, что команда находится под контролем.

Не было ни одной игры сборной России, ни одного сбора, где бы наши футболисты не проходили допинг-контроль.

Был и допинг-контроль всей команды, и выборочный. Контролируются и клубы. Все футболисты открыты», – заявил Мутко.