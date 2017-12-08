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    Роберто Манчини: «Мы заняли первое место в группе, где изначально считались третьими»

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия Реал Сосьедад Лига Европы Игорь Смольников

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Реал Сосьедадом» (3:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Сегодня нам противостояла очень сильная команда, с отличным подбором игроков. В чем-то нам сегодня повезло, но мы могли забить еще больше. Я доволен результатом.

    – Последние матчи в группе «Зенит» проводил невыразительно, потому что не было турнирной мотивации. Было ли к лучшему, что сегодня команде было за что бороться?

    – Мы заняли первое место в группе, где изначально считались третьими.

    У нас была очень сильная группа, но мы забили больше всех, а пропустили меньше всех. Это большая заслуга.

    – Что со Смольниковым?

    – У него распух голеностоп.

    «Зенит» в очередной раз много забил в Лиге Европы. В чемпионате России в последнее время часто забивать не получается. Связываете ли вы это только с тем, что в РФПЛ много команд обороняются низкими блоками?

    – Мы и в РФПЛ забиваем больше всех, поэтому вам нужно обновить свои статические базы.

    В чемпионате России есть порядка десяти команд, которые защищаются очень низко и делают все, чтобы не пропустить. 

    – Есть ли для вас предпочтения в плей-офф?

    – Сложно сказать. Из Лиги чемпионов попали очень сильные команды, они будут даже в числе несеяных: «Боруссия», «Наполи».

    – Хорошо ли, что «Зенит» выиграл группу и дома проведет ответный матч 1/16 финала? 

    – Думаю, да. С этой целью мы и выходили на матч, – сказал Манчини.

    Эта Лига Европы просто шикарна. Лучшая в истории

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