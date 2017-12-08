Роберто Манчини: «Мы заняли первое место в группе, где изначально считались третьими»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Реал Сосьедадом» (3:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Сегодня нам противостояла очень сильная команда, с отличным подбором игроков. В чем-то нам сегодня повезло, но мы могли забить еще больше. Я доволен результатом.
– Последние матчи в группе «Зенит» проводил невыразительно, потому что не было турнирной мотивации. Было ли к лучшему, что сегодня команде было за что бороться?
– Мы заняли первое место в группе, где изначально считались третьими.
У нас была очень сильная группа, но мы забили больше всех, а пропустили меньше всех. Это большая заслуга.
– Что со Смольниковым?
– У него распух голеностоп.
– «Зенит» в очередной раз много забил в Лиге Европы. В чемпионате России в последнее время часто забивать не получается. Связываете ли вы это только с тем, что в РФПЛ много команд обороняются низкими блоками?
– Мы и в РФПЛ забиваем больше всех, поэтому вам нужно обновить свои статические базы.
В чемпионате России есть порядка десяти команд, которые защищаются очень низко и делают все, чтобы не пропустить.
– Есть ли для вас предпочтения в плей-офф?
– Сложно сказать. Из Лиги чемпионов попали очень сильные команды, они будут даже в числе несеяных: «Боруссия», «Наполи».
– Хорошо ли, что «Зенит» выиграл группу и дома проведет ответный матч 1/16 финала?
– Думаю, да. С этой целью мы и выходили на матч, – сказал Манчини.
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