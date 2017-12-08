Роберто Манчини: «Мы заняли первое место в группе, где изначально считались третьими»

Главный тренер Роберто Манчини подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с (3:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Сегодня нам противостояла очень сильная команда, с отличным подбором игроков. В чем-то нам сегодня повезло, но мы могли забить еще больше. Я доволен результатом.

– Последние матчи в группе проводил невыразительно, потому что не было турнирной мотивации. Было ли к лучшему, что сегодня команде было за что бороться?

– Мы заняли первое место в группе, где изначально считались третьими.

У нас была очень сильная группа, но мы забили больше всех, а пропустили меньше всех. Это большая заслуга.

– Что со Смольниковым?

– У него распух голеностоп.

– в очередной раз много забил в Лиге Европы. В чемпионате России в последнее время часто забивать не получается. Связываете ли вы это только с тем, что в РФПЛ много команд обороняются низкими блоками?

– Мы и в РФПЛ забиваем больше всех, поэтому вам нужно обновить свои статические базы.

В чемпионате России есть порядка десяти команд, которые защищаются очень низко и делают все, чтобы не пропустить.

– Есть ли для вас предпочтения в плей-офф?

– Сложно сказать. Из Лиги чемпионов попали очень сильные команды, они будут даже в числе несеяных: «Боруссия», «Наполи».

– Хорошо ли, что «Зенит» выиграл группу и дома проведет ответный матч 1/16 финала?

– Думаю, да. С этой целью мы и выходили на матч, – сказал Манчини.

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