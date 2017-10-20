В России на еврокубковые матчи ходят на 46% больше, чем на премьер-лигу

Британское издание The Telegraph провело сравнительный анализ посещаемости европейских клубов в домашних чемпионатах и еврокубках в сезоне-2017/18.

Так, из топ-5 европейских лиг только в Испании больше ходят на еврокубковые матчи, чем на игры примеры – в среднем на 6,96%. Наихудшие показатели – в Италии и Франции (-36,54% и -33,54%), в – -19,85%, в Англии – -6,97%.

Что касается лиг из второй половины первой десятки, здесь абсолютно лучшие показатели у России – на матчи еврокубков в среднем ходит на 45,66% больше, чем на матчи премьер-лиги.

В Португалии на 9,87% меньше интересуются еврокубковым футболом, в Голландии, напротив – на 13,3% лучше.