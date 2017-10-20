Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    В России на еврокубковые матчи ходят на 46% больше, чем на премьер-лигу

    Теги высшая лига Португалия высшая лига Голландия премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Лига чемпионов Лига Европы болельщики

    Британское издание The Telegraph провело сравнительный анализ посещаемости европейских клубов в домашних чемпионатах и еврокубках в сезоне-2017/18.

    Так, из топ-5 европейских лиг только в Испании больше ходят на еврокубковые матчи, чем на игры примеры – в среднем на 6,96%. Наихудшие показатели – в Италии и Франции (-36,54% и -33,54%), в Германии – -19,85%, в Англии – -6,97%.

    Что касается лиг из второй половины первой десятки, здесь абсолютно лучшие показатели у России – на матчи еврокубков в среднем ходит на 45,66% больше, чем на матчи премьер-лиги.

    В Португалии на 9,87% меньше интересуются еврокубковым футболом, в Голландии, напротив – на 13,3% лучше.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться