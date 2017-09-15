Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

По итогам стартовых матчей групповых этапов еврокубков Россия увеличила преимущество над Португалией в таблице коэффициентов .

Благодаря победам ЦСКА и «Зенита», а также ничьим и «Локомотива» Россия заработала 1,200 балла (всего — 45,382) и по-прежнему располагается на 6-й позиции.

Португалия пополнилась на этой неделе 0,833 балла (всего — 41,582) и осталась на 7-м месте. У находящейся на 5-й строчке Франции стало больше на 1,333 балла (всего — 48,415).

Шестое место в рейтинге по итогам сезона даст право России вновь заявить по три клуба в Лигу чемпионов и в сезоне-2019/20 — как и в сезоне-2018/19.