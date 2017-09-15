Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьic_avatar_placeholder
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Лига чемпионов Лига Европы УЕФА рейтинги

    По итогам стартовых матчей групповых этапов еврокубков Россия увеличила преимущество над Португалией в таблице коэффициентов УЕФА.

    Благодаря победам ЦСКА и «Зенита», а также ничьим «Спартака» и «Локомотива» Россия заработала 1,200 балла (всего — 45,382) и по-прежнему располагается на 6-й позиции.

    Португалия пополнилась на этой неделе 0,833 балла (всего — 41,582) и осталась на 7-м месте. У находящейся на 5-й строчке Франции стало больше на 1,333 балла (всего — 48,415).

    Шестое место в рейтинге по итогам сезона даст право России вновь заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы в сезоне-2019/20 — как и в сезоне-2018/19.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться