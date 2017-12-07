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    Виталий Мутко о поражении «Спартака» 0:7: «Это плохо для имиджа и нашего футбола, но никакой трагедии нет»

    Теги Спартак Виталий Мутко Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига чемпионов Лига Европы

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал поражение «Спартака» от «Ливерпуля» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:7).

    «К этому нужно относиться как к свершившемуся факту. Матч показал, что разница в классе еще достаточно велика – это первое, второе – в футболе большое значение играют тактика и настрой.

    Но ключевое – это, конечно, уровень. Нам нужно дальше работать над подготовкой своих игроков, а если приглашать легионеров, то топ-уровня.

    Никакой трагедии нет, это футбол. Но исполнители у «Ливерпуля» совершенно другого уровня, победить его можно было только при помощи слаженной командной игры.

    Когда «Спартак» играет командой, то добивается больших результатов. Как только разлад, когда каждый сам за себя – получается такое.

    Обидно, это плохо для имиджа и нашего футбола, и «Спартака». Но с таким счетом проигрывали и более великие клубы, и наша сборная 1:7 проигрывала.

    «Спартак» давно не играл в европейских кубках, теперь он выступит в Лиге Европы, и на базе поражения в Ливерпуле будет строить там игру», – сказал Мутко.

    Я видел эти 0:7 вживую. Нет ничего хуже

    0:7 – самое крупное поражение «Спартака» и антирекорд России в еврокубках

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