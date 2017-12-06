Часть болельщиков «Спартака» попала на матч с «Ливерпулем» через 20 минут после начала – к счету 0:3
У болельщиков «Спартака» возникли проблемы со входом на матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
За пределами «Энфилда» осталось много болельщиков московского клуба уже после начала встречи. Россияне вели себя спокойно.
Последние из оказавшихся в заторе болельщиков попали на стадион через 20 минут после стартового свистка арбитра, когда «Спартак» уже пропустил три гола.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Проблемы с заходом на стадион у российских болельщиков. Народу очень много. Но пока все спокойно pic.twitter.com/YfRh3yrKSq— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 6 декабря 2017 г.
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