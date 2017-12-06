Часть болельщиков «Спартака» попала на матч с «Ливерпулем» через 20 минут после начала – к счету 0:3

У болельщиков возникли проблемы со входом на матч Лиги чемпионов с .

За пределами «Энфилда» осталось много болельщиков московского клуба уже после начала встречи. Россияне вели себя спокойно.

Последние из оказавшихся в заторе болельщиков попали на стадион через 20 минут после стартового свистка арбитра, когда уже пропустил три гола.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.