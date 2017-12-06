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    Часть болельщиков «Спартака» попала на матч с «Ливерпулем» через 20 минут после начала – к счету 0:3

    Теги Спартак Энфилд Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига чемпионов происшествия болельщики видео

    У болельщиков «Спартака» возникли проблемы со входом на матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    За пределами «Энфилда» осталось много болельщиков московского клуба уже после начала встречи. Россияне вели себя спокойно. 

    Последние из оказавшихся в заторе болельщиков попали на стадион через 20 минут после стартового свистка арбитра, когда «Спартак» уже пропустил три гола.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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