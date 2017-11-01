Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Фанаты «Спартака» скандируют «УЕФА – мафия» на матче юношеской ЛЧ

    Теги Спартак Севилья Лига чемпионов УЕФА болельщики видео Юношеская лига УЕФА Севилья U-19 Спартак U-19

    Около тысячи болельщиков «Спартака» поддерживают молодежную команду клуба в матче юношеской Лиги чемпионов против «Севильи» в Испании (1:2, перерыв).

    При этом фанаты московского клуба скандируют «УЕФА – мафия». Меры безопасности на игре усилены.

    Напомним, что по решению УЕФА болельщики «Спартака» не смогут посетить сегодняшний матч Лиги чемпионов против «Севильи» из-за выходок фанатов красно-белых в Словении по ходу игры с «Марибором» (1:1).

    Матч «Севилья» – «Спартак» начнется в 22.45 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться