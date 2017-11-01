Фанаты «Спартака» скандируют «УЕФА – мафия» на матче юношеской ЛЧ

Около тысячи болельщиков поддерживают молодежную команду клуба в матче юношеской Лиги чемпионов против «Севильи» в Испании (1:2, перерыв).

При этом фанаты московского клуба скандируют « – мафия». Меры безопасности на игре усилены.

Напомним, что по решению УЕФА болельщики «Спартака» не смогут посетить сегодняшний матч Лиги чемпионов против «Севильи» из-за выходок фанатов красно-белых в Словении по ходу игры с (1:1).

Матч «Севилья» – «Спартак» начнется в 22.45 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.