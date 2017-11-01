Фанаты «Спартака» скандируют «УЕФА – мафия» на матче юношеской ЛЧ
Около тысячи болельщиков «Спартака» поддерживают молодежную команду клуба в матче юношеской Лиги чемпионов против «Севильи» в Испании (1:2, перерыв).
При этом фанаты московского клуба скандируют «УЕФА – мафия». Меры безопасности на игре усилены.
Напомним, что по решению УЕФА болельщики «Спартака» не смогут посетить сегодняшний матч Лиги чемпионов против «Севильи» из-за выходок фанатов красно-белых в Словении по ходу игры с «Марибором» (1:1).
Матч «Севилья» – «Спартак» начнется в 22.45 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.
UEFA – MAFIA!!! 🎥#uefa #UYL #ucl #ChampionsLeague #Spartak #Спартак pic.twitter.com/i80epUowhT— Фратрия (@fratria) 1 ноября 2017 г.
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