Поль Погба: «Надеюсь, что важные игроки «Манчестер Сити» скоро получат травмы»

Полузащитник Поль Погба поделился мнением об отставании от «Манчестер Сити» в чемпионской гонке чемпионата Англии.

«Я верю, что «Сити» оступится в будущем. Знаю, что плохо так говорить, но я надеюсь, что их важные игроки скоро получат травмы, как это на данный момент происходит с нашей командой.

Думаю, при таком развитии событий ситуация изменится и «Сити» станет слабее», – сказал 24-летний француз.