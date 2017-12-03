Поль Погба: «Надеюсь, что важные игроки «Манчестер Сити» скоро получат травмы»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением об отставании от «Манчестер Сити» в чемпионской гонке чемпионата Англии.
«Я верю, что «Сити» оступится в будущем. Знаю, что плохо так говорить, но я надеюсь, что их важные игроки скоро получат травмы, как это на данный момент происходит с нашей командой.
Думаю, при таком развитии событий ситуация изменится и «Сити» станет слабее», – сказал 24-летний француз.
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