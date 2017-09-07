Уокер — самый быстрый игрок АПЛ на старте сезона. Его максимальная скорость – 35,16 км/ч
Опубликован список самых быстрых игроков АПЛ на старте сезона.
Рейтинг основывается на статистике Opta. Компания замеряет максимальную скорость каждого футболиста в каждом матче.
В топ-10 вошли следующие футболисты:
1. Кайл Уокер («Манчестер Сити») – 35,16 км/ч
2. Кико Фемения («Уотфорд») – 35,12
3. Лоран Косьельни («Арсенал») – 35,11
4. Садьо Мане («Ливерпуль») – 34,84
5. Райан Фрэйзер – 34,79
6. Джошуа Кинг (оба – «Борнмут») – 34,7
7. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 34,68
8. Джейми Варди («Лестер») – 34,65
9. Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон») – 34,62
10. Саломон Рондон («Вест Бромвич»), Ромелу Лукаку («МЮ») и Нголо Канте («Челси») – 34,56.
Напомним, что, перейдя из «Тоттенхэма» за 50 миллионов фунтов, Уокер стал самым дорогим английским игроком.
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