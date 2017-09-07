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    Уокер — самый быстрый игрок АПЛ на старте сезона. Его максимальная скорость – 35,16 км/ч

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Уотфорд Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Вест Бромвич Лестер Джошуа Кинг Борнмут Лоран Косьельни Кайл Уокер Поль Погба Ромелу Лукаку Хосе Саломон Рондон Кико Фемения Садьо Мане Джейми Варди Райан Фрэйзер Доминик Кэлверт-Льюин Нголо Канте

    Опубликован список самых быстрых игроков АПЛ на старте сезона.

    Рейтинг основывается на статистике Opta. Компания замеряет максимальную скорость каждого футболиста в каждом матче.

    В топ-10 вошли следующие футболисты:

    1. Кайл Уокер («Манчестер Сити») – 35,16 км/ч

    2. Кико Фемения («Уотфорд») – 35,12

    3. Лоран Косьельни («Арсенал») – 35,11

    4. Садьо Мане («Ливерпуль») – 34,84

    5. Райан Фрэйзер – 34,79

    6. Джошуа Кинг (оба – «Борнмут») – 34,7

    7. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 34,68

    8. Джейми Варди («Лестер») – 34,65

    9. Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон») – 34,62

    10. Саломон Рондон («Вест Бромвич»), Ромелу Лукаку («МЮ») и Нголо Канте («Челси») – 34,56.

    Напомним, что, перейдя из «Тоттенхэма» за 50 миллионов фунтов, Уокер стал самым дорогим английским игроком.

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