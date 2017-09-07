Уокер — самый быстрый игрок АПЛ на старте сезона. Его максимальная скорость – 35,16 км/ч

Опубликован список самых быстрых игроков АПЛ на старте сезона.

Рейтинг основывается на статистике Opta. Компания замеряет максимальную скорость каждого футболиста в каждом матче.

В топ-10 вошли следующие футболисты:

1. Кайл Уокер ( ) – 35,16 км/ч

2. Кико Фемения ( ) – 35,12

3. Лоран Косьельни ( ) – 35,11

4. Садьо Мане («Ливерпуль») – 34,84

5. Райан Фрэйзер – 34,79

6. Джошуа Кинг (оба – «Борнмут») – 34,7

7. Поль Погба ( ) – 34,68

8. Джейми Варди («Лестер») – 34,65

9. Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон») – 34,62

10. Саломон Рондон («Вест Бромвич»), Ромелу Лукаку («МЮ») и Нголо Канте ( ) – 34,56.

Напомним, что, перейдя из «Тоттенхэма» за 50 миллионов фунтов, Уокер стал самым дорогим английским игроком.