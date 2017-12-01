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    ЦСКА в матче с «Тосно» забил 2 пенальти за 17 минут

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Андрей Буйволов Понтус Вернблум Евгений Чернов Тосно Роман Галимов Витиньо

    В домашнем матче 19-го тура чемпионата России ЦСКА громит «Тосно» (3:0, первый тайм).

    Нападающий московского клуба Витиньо в первые полчаса игры реализовал два пенальти – на 10-й и 27-й минутах встречи.

    Сперва главный судья матча Роман Галимов свистнул фол в штрафной Андрея Буйволова на Понтусе Вернблуме, а затем заметил игру рукой у Евгения Чернова.

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча.

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