ЦСКА в матче с «Тосно» забил 2 пенальти за 17 минут

В домашнем матче 19-го тура чемпионата России ЦСКА громит (3:0, первый тайм).

Нападающий московского клуба в первые полчаса игры реализовал два пенальти – на 10-й и 27-й минутах встречи.

Сперва главный судья матча Роман Галимов свистнул фол в штрафной Андрея Буйволова на , а затем заметил игру рукой у Евгения Чернова.

Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча.