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    Черчесов о группе России на ЧМ-2018: «Не знаю ни одной из этих команд»

    Теги Станислав Черчесов Эдинсон Кавани сборная России сборная Уругвая сборная Саудовской Аравии Луис Суарес ЧМ-2018 сборная Египта Мохамед Салах

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о группе россиян на ЧМ-2018.

    - Довольны результатом жеребьевки?

    – Нельзя после жеребьевки сказать – доволен или нет. Какая группа есть, такая есть.

    Опережу ваши вопросы. Не знаю ни одной из этих команд, никогда не встречались, за ними не смотрел, что ли. Единственное, мы знаем, что в Египте играет Салах, которого я сейчас буду смотреть (в матче) «Спартак» – «Ливерпуль».

    В Уругвае играют Кавани и Суарес. Все это имена, что из себя представляют команды, мы не знаем, поэтому сейчас можно о чем угодно говорить, а все показывает поле.

    Что бросается в глаза: игры у нас по-нарастающей – первая игра с командой из последней корзины, вторая – из третьей... Вот здесь, возможно, какой-то маленький бонус есть, но все будет решаться на поле.

    - А какие были эмоции, когда назывались команды – Уругвай, Египет, Саудовская Аравия?

    – Честно говоря, и во время, и сейчас они одинаковые совершенно – рабочие.

    - Когда достали Уругвай, вы улыбались, когда Саудовскую Аравию – были серьезны.

    – Дело в том, что мы с ними хотели контрольный матч играть. Они просили-просили, а мы никак не сошлись. И они нас все равно преследуют – и достали, – сказал Черчесов.

    Россия уже попадала в слабые группы. Кончалось все плохо

    Кто с кем сыграет на ЧМ-2018

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