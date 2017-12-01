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    ЧМ-2018. Россия в Петербурге сыграет с Египтом, в Самаре – с Уругваем

    Теги Лужники сборная России сборная Уругвая сборная Саудовской Аравии ЧМ-2018 сборная Египта Крестовский стадион Самара календарь

    Стал известен календарь игр национальной сборной России на групповом этапе ЧМ-2018.

    14 июня. Россия – Саудовская Аравия. Матч открытия турнира. Москва. Стадион «Лужники».

    19 июня. Россия – Египет. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».

    25 июня. Уругвай – Россия. Самара. Стадион «Самара Арена».

    Россия уже попадала в слабые группы. Кончалось все плохо

    Кто с кем сыграет на ЧМ-2018

    Опрос

    Россия выйдет из группы?

    10027 голосов 116
    • Да
      53%
    • Нет
      47%

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