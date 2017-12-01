ЧМ-2018. Россия в Петербурге сыграет с Египтом, в Самаре – с Уругваем
Стал известен календарь игр национальной сборной России на групповом этапе ЧМ-2018.
14 июня. Россия – Саудовская Аравия. Матч открытия турнира. Москва. Стадион «Лужники».
19 июня. Россия – Египет. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».
25 июня. Уругвай – Россия. Самара. Стадион «Самара Арена».
Россия уже попадала в слабые группы. Кончалось все плохо
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