В группе России на ЧМ-2018 сыграют 21-я, 31-я, 63-я и 65-я сборные мира в рейтинге ФИФА

На ЧМ-2018 Россия сыграет в группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

В группе A выступят 21-я (Уругвай), 31-я (Египет), 63-я (Саудовская Аравия) и 65-я (Россия) сборные мира по рейтингу .

Средний рейтинг команд группы – 45.

Россия уже попадала в слабые группы. Кончалось все плохо

Кто с кем сыграет на ЧМ-2018