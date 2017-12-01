В группе России на ЧМ-2018 сыграют 21-я, 31-я, 63-я и 65-я сборные мира в рейтинге ФИФА
На ЧМ-2018 Россия сыграет в группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
В группе A выступят 21-я (Уругвай), 31-я (Египет), 63-я (Саудовская Аравия) и 65-я (Россия) сборные мира по рейтингу ФИФА.
Средний рейтинг команд группы – 45.
Россия уже попадала в слабые группы. Кончалось все плохо
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