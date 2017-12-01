В матче открытия ЧМ-2018 14 июня сыграют Россия и Саудовская Аравия

Определились участники матча открытия в России.

В первом матче турнира сыграют хозяева турнира россияне и сборная Саудовской Аравии.

Матч Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня в «Лужниках».

В группе A также сыграют команды Уругвая и Египта.

Россия сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией! Жеребьевка ЧМ-2018!