В матче открытия ЧМ-2018 14 июня сыграют Россия и Саудовская Аравия
Определились участники матча открытия ЧМ-2018 в России.
В первом матче турнира сыграют хозяева турнира россияне и сборная Саудовской Аравии.
Матч Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня в «Лужниках».
В группе A также сыграют команды Уругвая и Египта.
Россия сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией! Жеребьевка ЧМ-2018!
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