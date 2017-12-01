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    В матче открытия ЧМ-2018 14 июня сыграют Россия и Саудовская Аравия

    Теги Лужники сборная России сборная Саудовской Аравии ЧМ-2018

    Определились участники матча открытия ЧМ-2018 в России.

    В первом матче турнира сыграют хозяева турнира россияне и сборная Саудовской Аравии.

    Матч Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня в «Лужниках».

    В группе A также сыграют команды Уругвая и Египта.

    Россия сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией! Жеребьевка ЧМ-2018!

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